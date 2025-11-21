Slušaj vest

Košarkaše Crvene zvezde večeras od 21 sat u Valensiji očekuje jako važan meč 12. kola Evrolige protiv istoimene domaće ekipe, a pravo iz Španije će se crveno-beli uputiti za Beč gde u nedelju od 18 sati gostuju novajliji u ABA ligi, u sklopu osmog kola grupe B.

Košarkaši Crvene zvezde Foto: Starsport

U Beču se očekuje pravi spektakl na tribinama i velika podrška za Zvezdu, a klub iz glavnog grada Austrije je danas objabio da su sve karte za utakmicu rasprodate.

Bečlije su na instagramu napisale "Rasprodati smo za meč godine".

Crveno-beli, za razliku od Evrolige, ne blistaju u ABA ligi u kojoj imaju skor 3-3, dok je Beč na učinku 2-4.

Kurir sport / Sportske.net

