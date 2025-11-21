Crvena zvezda će posle Valensije gostovati Beču u ABA ligi, a sve ulaznice za ovaj meč planule su u rekordnom roku
ZVEZDU ČEKA NEOČEKIVANO LUDILO! Gostuju Valensiji, a onda... Poruka kojoj se nisu nadali!
Košarkaše Crvene zvezde večeras od 21 sat u Valensiji očekuje jako važan meč 12. kola Evrolige protiv istoimene domaće ekipe, a pravo iz Španije će se crveno-beli uputiti za Beč gde u nedelju od 18 sati gostuju novajliji u ABA ligi, u sklopu osmog kola grupe B.
Košarkaši Crvene zvezde Foto: Starsport
U Beču se očekuje pravi spektakl na tribinama i velika podrška za Zvezdu, a klub iz glavnog grada Austrije je danas objabio da su sve karte za utakmicu rasprodate.
Bečlije su na instagramu napisale "Rasprodati smo za meč godine".
Crveno-beli, za razliku od Evrolige, ne blistaju u ABA ligi u kojoj imaju skor 3-3, dok je Beč na učinku 2-4.
