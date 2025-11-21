Slušaj vest

Dora Panteli, grčka novinarka i jedna od najpoznatijih reporterki koje prate Evroligu, ponovo je dospela u žižu javnosti.

Njeno provokativno pitanje upućeno Filipu Petruševu, da li bi igrao za Partizan, obeležilo je intervju sa košarkašem Dubaija.

Dora Panteli atraktivna grčka novinarka u TV studiju Foto: Printskrin/Instagram

Očigledno je provokativna i lepa Dora Panteli uspela da iznenadi i zbuni Filipa Petruševa, pa je on odgovorio da nije siguran, da li bi, ili ne bi obukao crno-beli dres. Uprkos činjenici da je u dva navrata igrao za Crvenu zvezdu i bio žestoko vređan od strane navijača Partizana.

A, ko je Dora Panteli? Njeno pravo ime je Teodora i nekada se i sama bavila košarkom. Vremenom završila je školu i postala novinarka, a zahvaljujući košarkaškom znanju i pojavi uspela je da se izbori za mesto reporterke u Evroligi.

Našao se u čudu posle Dorinog pitanja - Filip Petrušev Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dora Panteli rođena je u Atini, a ima vrlo široko obrazovanje. Završila je koledž Džeksonvil u Teksasu, u Americi. Diplomirala je englesku književnost i globalnu kulturu na Državnom univerzitetu u Njujorku, sa dodatnim studijama pozorišnih nauka i filozofije, politike i prava. Ima zvanje mastera iz kliničke psihologije.

Atraktivna grkinja igrala je profesionalno košarku 17 godina. Bila je i članica grčke reprezentacije od 2006. do 2013, a igrala je za nacionalni tim i basket 3x3, 2018. godine. Od 2016. radi kao TV voditeljka, sportski novinar, te kao analitičarka igara za kanale "Nova Sports". Radila je veliki broj intervjua sa vodećim košarkašima Evrolige, ali i NBA lige.

1/15 Vidi galeriju Dora Panteli Foto: Printskrin/Instagram

Dora Panteli je važna figura u sportskom novinarstvu u Grčkoj, jer kombinuje sport (košarku), psihiologiju i medije na vrlo profesionalan način. Njena karijera pokazuje kako nekadašnja sportistkinja može da pređe u uspešnu karijeru u medijima, i to na visokom nivou (Evroliga, FIBA).

Kroz svoj javni rad takođe ruši stereotipe o ženama u sportskom novinarstvu – posebno u muškim sportovima poput košarke. Kao klinički psiholog, bavi se psihologijom i obrazovanjem. Često drži javne tribine na forumima, na teme liderstva, osnaživanja žena, psihologije, novinarstva. Dobila je nagrade za doprinos sportu, obrazovanju i osnaživanju žena (između ostalog od UNESCO-a i olimpijskog komiteta).

Dora Panteli sa mužem i sinom Foto: Printskrin/Instagram

Što se tiče privatnog života, čuva ga ljubomorno od javnosti. Udata je, ali sem imena Nikos, nije poznato ništa više o njenom izabraniku, mada ga je nekoliko puta pokazala na društvenim mrežama. U julu ove godine rodila je sina, kojem su roditelji dali ime Panajotis. Imala je peh tokom odomora ove godine, kada je pala i slomila ruku.

U jednom intervjuu otkrila je Dora Panteli da je tokom trudnoće pila lek zbog problema sa štitnom žlezdom. Izjavila je da nije planirala trudnoću, te da je bila iznenađena kada je saznala da nosi dete. Čak u šestom mesecu trudnoće, Dora je održavala aktivan život — vežbala je, i objavljila fotografije iz teretane. Tri nedelje nakon porođaja, bila je viđena kako šeta sa bebom, a mediji su primetili da je brzo "vratila liniju".