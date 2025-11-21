Slušaj vest

Naime srpski centar trebalo bi da potpiše ugovor sa ljubljanskom Ilirijom, prenosi tamošnji "Sport Klub".

Marjanović je poslednji put u regionalnom šampionatu nastupao 2015. godine, kada je osvojio titulu sa Crvenom zvezdom.

Kako se navodi, Ilirija je već nekoliko meseci u kontaktu sa Marjanovićem.

Sportski direktor Saša Dončić takođe se sastao sa njim pre nekoliko sedmice u Sjedinjenim Državama.

Potencijalni dolazak popularnog Bobija bi bio svakako veliki marketinški potez Ilirije, koja je u vlasništvu Perspektiva grupe, koju drži bračni par, najbogatiji u ovoj zemlji.