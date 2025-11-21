Srpski košarkaš Boban Marjanović mogao bi opet da zaigra u ABA ligi
ABA LIGA
BOBAN MARJANOVIĆ PONOVO U ABA LIGI?! Srpski centar posle pune decenije ponovo u regionalnom takmičenju!
Slušaj vest
Naime srpski centar trebalo bi da potpiše ugovor sa ljubljanskom Ilirijom, prenosi tamošnji "Sport Klub".
Boban Marjanović Foto: Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia, Gonzales Photo/Inaki Esnaola / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Marjanović je poslednji put u regionalnom šampionatu nastupao 2015. godine, kada je osvojio titulu sa Crvenom zvezdom.
Kako se navodi, Ilirija je već nekoliko meseci u kontaktu sa Marjanovićem.
Sportski direktor Saša Dončić takođe se sastao sa njim pre nekoliko sedmice u Sjedinjenim Državama.
Potencijalni dolazak popularnog Bobija bi bio svakako veliki marketinški potez Ilirije, koja je u vlasništvu Perspektiva grupe, koju drži bračni par, najbogatiji u ovoj zemlji.
Reaguj
Komentariši