Naime srpski centar trebalo bi da potpiše ugovor sa ljubljanskom Ilirijom, prenosi tamošnji "Sport Klub".

Boban Marjanović Foto: Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia, Gonzales Photo/Inaki Esnaola / imago sportfotodienst / Profimedia

Marjanović je poslednji put u regionalnom šampionatu nastupao 2015. godine, kada je osvojio titulu sa Crvenom zvezdom.

Kako se navodi, Ilirija je već nekoliko meseci u kontaktu sa Marjanovićem.

Sportski direktor Saša Dončić takođe se sastao sa njim pre nekoliko sedmice u Sjedinjenim Državama.

Potencijalni dolazak popularnog Bobija bi bio svakako veliki marketinški potez Ilirije, koja je u vlasništvu Perspektiva grupe, koju drži bračni par, najbogatiji u ovoj zemlji.

Izvor: Kurir