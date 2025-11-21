Slušaj vest

Smailagić letos nije bio na konačnom spisku putnika za Rigu zbog povrede, a sada nove "obaveze u reprezentaciji Srbije ponovo mora da propusti.

Košarkaš Virtusa se požalio na probleme sa stopalom, zbog kojeg će morati na pauzu. Očekuje se da sigurno neće biti na parketu u narednih deset dana, kada bi trebalo da ima novi pregled, preneo je "Sportando".

Srpski reprezentativac ima vrlo dobru sezonu u Italiji, gde je pronašao svoju ulogu u sistemu Duška Ivanovića i beleži kvalitetne partije.

Nažalost, za reprezentaciju u ovom prozoru, koji je na programu od 27. do 30. novembra, čini se neće moći da učestvuje.

