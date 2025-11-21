Slušaj vest

Srpski reprezentativac je stigao kao veliko pojačanje i ima zapaženu ulogu u timu Jurice Golemca, ali su se nedavno pojavile spekulacije za bi mogao da pređe u redove beogradskog Partizana. Naime, njegova nespretna izjava je izavala mnogo buke, te je on odlučio da se tim povodom oglasi.

"Svi koji su preneli samo deo moje izjave i time potpuno promenili njeno značenje - treba da vas bude sramota. Ovo radite po ko zna koji put. Prenesite ceo odgovor i videćete da je poruka sasvim drugačija. Ovaj deo koji ste objavili zapravo je nastavak moje priče o tome da li bih se nekada vratio u neki od timova u kojima sam igrao prethodnih sezona i nema nikakve veze sa dve ekipe za koje nikada nisam profesionalno igrao. Ne praktikujem da se ovako i uopšte oglašavam u vezi medija, ali s obzirom da nemate ni mere ni granice i da stalno ovo radite za dva lajka i komentara više, mora ovako..." naveo je Filip Petrušev na Instagramu.

Kako je Dora zbunila Filipa?

Iako je ostavio trag u crveno-belom dresu, Filip nije skrivao da je ranije bio navijač Partizana, pa je u intervjuu za grčku "Nova sport" dobio izuzetno zanimljivo pitanje od novinarke Dore Panteli.

"Da li bi igrao u Partizanu?" pitala je Dora Filipa.

Zanimljivo, srpski košarkaš nije odričan odgovor.

"Teško je odgovoriti i sa da i sa ne na ovo pitanje. Trenutno, ne bih razmišljao uopšte o tome jer sam veoma srećan ovde. Bio sam malo spektičan u početku, ali način na koji radimo, kakvi su uslovi ovde, kako rastemo, spreman sam da dam celog sebe u ovaj projekat. Šta će se desiti kasnije niko ne može da zna", poručio je Petrušev.

