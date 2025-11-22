Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su na gostovanju Hjuston Roketse rezultatom 112:109, a apsolutni junak trijumfa bio je nezaustavljivi Nikola Jokić.

Somborac je bio nerešiva enigma za odbranu Roketsa - pogađao iz svih mogućih pozicija, dominirao u reketu i sjajno razigravao saigrače. Na kraju, utakmicu je završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom. Zabeležio je 34 poena, 10 skokova i devet asistencija.

S druge strane, Alperen Šengun, momak koga konstantno porede sa Srbinom ("Bejbi Jokić") bio je neprepoznatljiv na ovom meču. Za 37 minuta igre postigao je samo 14 poena uz očajnih 5/15 iz igre (0/1 za tri, 6/14 za dva poena), a uz to imao je po pet skokova i asistencija.

Žestoka borba

Derbi večeri u potpunosti je opravdao očekivanja, pravi spektakl priredili su košarkaši Hjustona i Denvera ljubiteljima NBA košarke.

Velika borba vodila se od samog starta. Denver je odlično otvorio meč i prvu deonicu završio je sa dvocifrenom prednošću 25:12. Međutim, Roketsi su ekspresno pokazali zašto ih mnogi ubrajaju među favorite za titulu. Odigrali su sjajno drugi period igre, napravili preokret i na odmor otišli sa +3 (49:46).

U nastavku ekipe su se konstantno smenjivale u vođstvu i bilo je jasno da ćemo do kraja meča videti izuzetno neizvesnu borbu.

Početkom poslednje deonice Hjuston pravi seriju i ide na +5, ali nije se dugo čekao odgovor Nagetsa. Na krilima Mareja i Jokića gosti prave seriju i vraćaju prednost u finišu meča.

Na 10 sekundi pre kraja rezultat je bio 110:106 u korist Denvera i delovalo je da je sve gotovo. Međutim, Smit Džunior uspeva da pogodi trojku i barem na kratko vrati nadu domaćinu da može do trijumfa. Ipak, Denver je uspešno priveo meč kraju i zasluženo stigao do trijumfa.

Pored Nikole Jokića, u ekipi Denvera istakao se Džamal Marej koji je meč završio sa 26 poena i 10 asistencija. Tim Hardvej Džunior ubacio je 12 poena, a iskusni Brus Braun 10.

U ekipi Hjustona najefikasniji bio je Rid Šepard sa 27 poena, Amen Tompson je dodao 22, Džabari Smit Džunior 21, Šengun 14, a iskusni Kevin Durent samo 13 poena.

