Somborac je meč završio sa 34 poena, 10 skokova i devet asistencija i tako još jednom pokazao zašto je glavni favorit za prestižno MVP priznanje.

Nakon sjajnog okršaja na Eurobasketu, koji je pripao Alperenu Šengunu, mnogi su sa nestrpljenjem čekali novi direktan duel Srbina i Turčina. Posle sjajne partije u Rigi dizali su Šenguna u nebesa, govorili da više nije "Bejbi Jokić", već "Tata Šengun", ali Nikola im je sinoć zapušio usta. Pokazao je da mu Turčin još uvek nije ni do kolena!

Izluđivao ga je čitav meč, radio šta je hteo i jednim spektakularnim potezom brutalno ponizio.

U trećoj deonici, pri rezultatu 53:51 Jokić je dobio loptu na vrhu reketa. Sjajnom fintom je podigao Šenguna i krenuo na prodor. Potrčao je Turčin za njim, a bolje da nije... pošto je na kraju završio i na "posteru". Naime, Jokić je nakon driblinga silovito krenuo na koš i zakucao preko turskog košarkaša.

Pogledajte potez koji je oduševio ljubitelje košarke širom sveta:

