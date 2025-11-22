Još jedna spektakularna partija maestralnog srpskog košarkaša.
Jokić se razgoropadio i uništio Hjuston: Šengun i ekipa nisu znali šta ih je snašlo! (GALERIJA)
Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Hjuston Roketse rezultatom 112:109 i zabeležili 12. trijumf u sezoni.
Apsolutni junak pobede bio je reprezentativac Srbije Nikola Jokić, koji je meč završio sa 34 postignuta poena, 10 skokova i devet asistencija.
Detalji sa meča Hjuston - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia
