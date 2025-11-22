Slušaj vest

Još jednu partiju za košarkaške udžbenike prikazao je prethodne noći nezaustavljivi Nikola Jokić.

Denver je na gostovanju savladao Hjuston Roketse rezultatom 112:109, a fenomenalni Somborac utakmicu je završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom. Zabeležio je 34 poena, 10, skokova i devet asistencija.

Poigravao se Nikola sa odbranom Roketsa čitav meč. Sipao je trojke, dominirao u reketu, razigravao saigraće - ma radio bukvalno šta je hteo na terenu.

U moru atraktivnih poteza koje je izveo na ovom meču, dva su se posebno izdvojila. Prvi je svakako "posterizovanje" nesrećnog Šenguna, o čemu smo već pisali, a drugi - spektakularan pas za Brusa Brauna.

Bio je Nikola u duelu sa iskusnim centrom Stivenom Adamsom, a u jednom mometnu u pomoć je pritrčao i Džabari Smit. Udvojili su Jokića, delovalo je da je u bezizlaznoj situaciji, a onda je usledila magija. Jednom rukom, bez gledanja bacio je neverovatan pas Brusu Braunu koji je bio usamljen na liniji za tri poena. Nažalost, iskusni as Denvera ovo spektakularno dodavanje, verovatno najbolje u sezoni, nije uspeo da kruniše trojkom.

Šteta, jer Jokiću je na kraju baš ta jedna asistencija nedostajala da zabeleži jubilarni 10. tripl-dabl u sezoni.

Pogledajte čudesno dodavanje Nikole Jokića, koje je NBA liga odmah podelila na svom zvaničnom "X" nalogu.

Kurir sport