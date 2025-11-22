Slušaj vest

Odigrao je Nikola Jokić fantastično u trijumfu protiv Roketsa, bio ubedljivo najbolji akter utakmice, ali ni u jednom trenutku nije isticao sebe u prvi plan.

Na krilima Srbina Denver je prethodne noći savladao na gostovanju Hjuston Roketse - 112:109.

Nakon spektakularne partije, u kojoj je zabeležio 34 poena, 10 skokova i devet asistencija, skromni Somborac nije želeo da priča o sebi, već sipao hvalospeve na račun saigrača i protivničkog tima.

"Znali smo da će ovo biti fizički teška utakmica, oni su stvarno dobar tim, imaju toliko oružja. Očekivali smo to", rekao je Nikola.

"Imali smo dva ili tri puta tokom meča dvocifrenu prednost, ali oni su se vraćali u utakmicu. Ipak, mi smo imali večeras momke koji su iskoračili i na kraju smo pronašli način da pobedimo", dodao je Jokić.

