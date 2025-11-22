Slušaj vest

Denver je u derbiju večeri savladao na gostovanju Hjuston Roketse rezultatom 112:109, a najzaslužniji za trijumf ekipe iz Kolorada bio je čudesni Nikola Jokić.

Somborac je utakmicu završio sa monstruoznim dabl-dabl učinkom. Zabeležio je 34 poena, 10 skokova i devet asistencija uz šut igre 11/20 (4/8 za tri poena i 7/12 za dva poena, 8/10 slobodna bacanja).

1/6 Vidi galeriju Detalji sa meča Hjuston - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Bio je nerešiva enigma za Šenguna i družinu. Poigravao se sa rivalima na terenu, radio bukvalno šta je hteo. Dominirao je u reketu, pogađao iz svih pozicija, delio spektakularne asistencije i nestvarnim potezima dovodio do ludila svoje čuvare.

Uživajte u najboljim potezima Jokića na ovom meču:

