Surova dominacija Srbina se nastavlja!
dominacija
JOKIĆ RADIO BUKVALNO ŠTA JE HTEO - ŠENGUN I EKIPA NISU ZNALI ŠTA IH JE SNAŠLO! Ovo ne smete propustiti - 34 poena i čudesni potezi Srbina na jednom mestu!
Denver je u derbiju večeri savladao na gostovanju Hjuston Roketse rezultatom 112:109, a najzaslužniji za trijumf ekipe iz Kolorada bio je čudesni Nikola Jokić.
Somborac je utakmicu završio sa monstruoznim dabl-dabl učinkom. Zabeležio je 34 poena, 10 skokova i devet asistencija uz šut igre 11/20 (4/8 za tri poena i 7/12 za dva poena, 8/10 slobodna bacanja).
Detalji sa meča Hjuston - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia
Bio je nerešiva enigma za Šenguna i družinu. Poigravao se sa rivalima na terenu, radio bukvalno šta je hteo. Dominirao je u reketu, pogađao iz svih pozicija, delio spektakularne asistencije i nestvarnim potezima dovodio do ludila svoje čuvare.
Uživajte u najboljim potezima Jokića na ovom meču:
