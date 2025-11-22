Košarka
JOŠ JEDNA BRUTALNA PARTIJA SRBINA! Pogledajte foto galeriju sa meča Denver - Hjuston!
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su na gostovanju Hjuston Roketse rezultatom 112:109, a apsolutni junak trijumfa bio je nezaustavljivi Nikola Jokić.
Zabeležio je 34 poena, 10 skokova i devet asistencija.
Pogledajte foto galeriju sa ove utakmice:
Detalji sa meča Hjuston - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia
