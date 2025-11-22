Šesti uzastopni trijumf zabeležili su prethodne noći sjajni Toronto Reptorsi.
DARKOV TORONTO SVE REDOM GAZI - SADA JE STRADAO TRISTANOV VAŠINGTON! Reptrosi blistaju ove sezone, 10. trijumf u poslednji 11 mečeva! (VIDEO)
Toronto Reptorsi, koje sa klupe predvodi naš Darko Rajaković, definitivno su najprijatnije iznenađenje ove sezone.
Startovali su sa skorom 1-4, a onda su ušli u neverovatnu seriju - u poslednjih 11 mečeva zabeležili su čak 10 trijumfa i trenutno su drugi na Istoku sa skorom 11-5.
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Prethodne noći demolirali su ekupu Vašington Vizardsa rezultatom 140:110.
Brendon Igram i Ar Džej Beret zabeležili su po 24 poena, dok su po 23 postigli Skoti Barns i Sandro Mamukelašvili.
Najefikasniji u poraženom timu bio je Si Džej Mekolum sa 20 poena.
Reprezentativac Srbije Tristan Vukčević za 16 minuta igre zabeležio je četiri poena uz tri skoka i jednu asistenciju.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
