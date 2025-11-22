Slušaj vest

Na krilima fantastičnog Denija Avdije Portland je posle neizvesne završnice savladao Golden Stejt Voriorse rezultatom 127:123.

Sin legendarnog asa Crvene zvezde, Zufera Avdije, bio je nezaustavljiv na ovom meču. Utakmicu je završio sa 26 poena, šest skokova i čak 13 asistencija.

Voriorsima ni sjajna partija Stefa Karija nije pomogla da izbegnu poraz. Kari je meč završio sa 38 poena uz devet postignutih trojki.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

