Košarku života igra Deni Avdija ove sezone.
NBA
SIN ZVEZDINE LEGENDE SRUŠIO GOLDEN STEJT! Čudesni Stef Kari ubacio devet trojki, ali uzalud - Portland slavio posle drame!
Na krilima fantastičnog Denija Avdije Portland je posle neizvesne završnice savladao Golden Stejt Voriorse rezultatom 127:123.
Sin legendarnog asa Crvene zvezde, Zufera Avdije, bio je nezaustavljiv na ovom meču. Utakmicu je završio sa 26 poena, šest skokova i čak 13 asistencija.
Voriorsima ni sjajna partija Stefa Karija nije pomogla da izbegnu poraz. Kari je meč završio sa 38 poena uz devet postignutih trojki.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport
