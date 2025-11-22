Mladi as Dalasa blistao na meču protiv Pelikansa.
nba
KUPER FLEG POKAZAO ZAŠTO JE BIO PRVI PIK NA DRAFTU! Fantastična partija nove NBA zvezde!
Slušaj vest
Košarkaši Dalas Maveriksa pobedili su prethodne noći Nju Orleans Pelikanse rezultatom 118:115, a najzaslužniji za trijumf bio je mladi Kuper Fleg.
Najbolju partiju od dolaska u NBA odigrao je prvi pik na ovogodišnjem draftu.
Meč je završio sa 29 poena (12/19 šut iz igre), sedam skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte.
Pogledajte najbolje momente sa ovog meča:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši