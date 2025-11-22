Slušaj vest

Košarkaši Dalas Maveriksa pobedili su prethodne noći Nju Orleans Pelikanse rezultatom 118:115, a najzaslužniji za trijumf bio je mladi Kuper Fleg.

Najbolju partiju od dolaska u NBA odigrao je prvi pik na ovogodišnjem draftu.

Meč je završio sa 29 poena (12/19 šut iz igre), sedam skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte.

Pogledajte najbolje momente sa ovog meča:

Kurir sport

