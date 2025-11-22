Slušaj vest

Košarkaši Bruklin Netsa savladali su prethodne noći na gostovanju Boston Seltikse rezultatom 113:105.

Najzaslužniji za trijumf gostiju bio je doskorašnji saigrač Nikole Jokića, Majkl Porter Džunior, koji blista ove sezone u dresu Netsa.

Meč je završio sa 33 poena uz šut iz igre 13/21 (4/6 za tri poena).

U poraženom timu najefikasniji bio je Džejlen Braun sa 26 poena.

Pogledajte najzanimljivije momete sa meča:

