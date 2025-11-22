Bruklin napravio veliko iznenađenje u TD Gardenu.
OVAKO NIJE IGRAO PROŠLE SEZONE! Jokićev doskorašnji saigrač razmontirao Seltikse!
Košarkaši Bruklin Netsa savladali su prethodne noći na gostovanju Boston Seltikse rezultatom 113:105.
Najzaslužniji za trijumf gostiju bio je doskorašnji saigrač Nikole Jokića, Majkl Porter Džunior, koji blista ove sezone u dresu Netsa.
Meč je završio sa 33 poena uz šut iz igre 13/21 (4/6 za tri poena).
U poraženom timu najefikasniji bio je Džejlen Braun sa 26 poena.
Pogledajte najzanimljivije momete sa meča:
