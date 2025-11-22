Slušaj vest

Prodaja ulaznica za utakmicu košarkaških reprezentacija Srbije i Švajcarske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo počinje u ponedeljak, 24. novembra.

Kako je danas saopštio Košarkaški savez Srbije, ulaznice će se od ponedeljka u podne prodavati putem sajta www.tickets.rs, kao i na prodajnim mestima Ticket Vision.

Ulaznice za drugu kategoriju prodavaće se po ceni od 500 dinara, za prvu kategoriju su 1.100 dinara, a za parter 700 dinara.

Košarkaši Srbije otputovali u Rigu Foto: Dušan Milenković

Karta za VIP tribinu košta 1.600 dinara, a za počasna mesta treba izdvojiti od 2.000 do 6.000 dinara.

Utakmica Srbije i Švajcarske, u novembarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo, igra se u četvrtak od 19 čaosva u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić".

