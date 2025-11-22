Slušaj vest

Američki košarkaš Kris Pol će završiti igračku karijeru na kraju ove sezone, preneo je (ESPN).

Pol je 12 puta bio izabran za ol-stara Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), dok je četiri puta bio član idealne petorke tog takmičenja.

- Kakva avantura, još toliko toga je ostalo. Zahvalan sam za ovu poslednju - naveo je 40-godišnji plejmejker Los Anđeles Klipersa u današnjoj objavi na društvenoj mreži Instagram.

Sedam puta je bio izabran u najbolju defanzivnu petorku NBA lige, u kojoj je u šest sezona bio lider po prosečnom broju ukradenih lopti, a u pet sezona po prosečnom broju asistencija.

U sezoni 2007/08 je bio drugi u glasanju za najkorisnijeg igrača (MVP) NBA lige iza Kobija Brajanta, a sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država je osvojio zlata na Olimpijskim igrama u Pekingu i Londonu, i bronzu na Svetskom prvenstvu 2006. godine.

Igrao je i za ekipe Nju Orleansa, Hjustona, Oklahome, Golden Stejta, San Antonija i Finiksa, sa kojim je 2021. godine došao do finala plej-ofa NBA lige, dok je ovog leta drugi put u karijeri potpisao za Los Anđeles Kliperse, za koje je već nastupao od 2011. do 2017. godine.

U ovoj sezoni upisuje 2,5 poena, 3,3 asistencije, 1,8 skokova i ukradenu loptu po utakmici, dok tokom cele karijere prosečno beleži 16,9 poena, 9,2 asistencije, 4,4 skoka i dve ukradene lopte.

