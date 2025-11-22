Slušaj vest

Janis Sferopulos je pravo rešenje?

Grčki biznismen Aristotel Mistakidis je odlučio da uđe u košarškaški klub PAOK!

I ranije se pisalo kako je njegova velika želja Janis Sferopulos, kojeg vidi kao sledećeg trenera kluba.

Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

Kako prenosi grčki Sportdog, ukoliko se u narednom periodu grčki strateg ne obaveže za drugi klub, PAOK će poslati poziv na adresu doskorašnjeg trenera Crvene zvezde.

Jurij Zdovac, aktuelni trener crno-belih, nije otpisan, već postoji mogućnost da ostane u drugačijoj ulozi. Mistakidis osim što želi da krene po Sferopulosa, sprema i budžet za dva nova igrača koja želi da angažuje iz Amerike. Navodi se da je spremio ugovore od oko pola miliona evra za potencijalna pojačanja.

Ne propustiteFudbalKAKVA GOLČINA KOSTIĆA - OVO JE NEODBRANJIVO! Juventus poveo pogotkom kapitena Srbije
Dušan Vlahović, Filip Kostić, Juventus
FudbalBARSELONA SE VRATILA NA "NOU KAMP" POSLE 900 DANA: Katalonci pokerom razbili Bilbao
Barselona
FudbalGAĆINOVIĆ UPOZORAVA PRED RADNIČKI: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezone
Vladimir Gaćinović
FudbalUZBUDLJIVO POPODNE NA OSTRVU: Liverpul nokautiran na Enfildu - pobede Fulama, Kristal Palasa i Brajtona
Mohamed Salah

BONUS VIDEO:

Sferopulos i igrači slavili sa Delijama, a onda je doletela petarda Izvor: Kurir