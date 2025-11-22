Bivši trener Crvene zvezde Janis Sferopulos na klupi crno-belih?
dolazi
JANIS SFEROPULOS PREUZIMA CRNO-BELE? Grom iz vedra neba!
Janis Sferopulos je pravo rešenje?
Grčki biznismen Aristotel Mistakidis je odlučio da uđe u košarškaški klub PAOK!
I ranije se pisalo kako je njegova velika želja Janis Sferopulos, kojeg vidi kao sledećeg trenera kluba.
Kako prenosi grčki Sportdog, ukoliko se u narednom periodu grčki strateg ne obaveže za drugi klub, PAOK će poslati poziv na adresu doskorašnjeg trenera Crvene zvezde.
Jurij Zdovac, aktuelni trener crno-belih, nije otpisan, već postoji mogućnost da ostane u drugačijoj ulozi. Mistakidis osim što želi da krene po Sferopulosa, sprema i budžet za dva nova igrača koja želi da angažuje iz Amerike. Navodi se da je spremio ugovore od oko pola miliona evra za potencijalna pojačanja.
