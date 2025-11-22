I ranije se pisalo kako je njegova velika želja Janis Sferopulos , kojeg vidi kao sledećeg trenera kluba.

Kako prenosi grčki Sportdog, ukoliko se u narednom periodu grčki strateg ne obaveže za drugi klub, PAOK će poslati poziv na adresu doskorašnjeg trenera Crvene zvezde.

Jurij Zdovac, aktuelni trener crno-belih, nije otpisan, već postoji mogućnost da ostane u drugačijoj ulozi. Mistakidis osim što želi da krene po Sferopulosa, sprema i budžet za dva nova igrača koja želi da angažuje iz Amerike. Navodi se da je spremio ugovore od oko pola miliona evra za potencijalna pojačanja.