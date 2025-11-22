Slušaj vest

Košarkaši Bosne su savladali Iliriju u gostima sa 83:79, u okviru 8. kola ABA lige.

Bosnu je do pobede predvodio Mihael Jang Džunior sa 22 poena uz šest skokova i jednu asistenciju, pratio ga je Vest sa 21 poenom, pet skokova i isto toliko asistencija, a dvocifren je bio i Haris Delalić sa 10 poena.

Kod Ilirije se istakao Vendel Grin Džunior sa 22 poena, šest skokova i pet asistencija, pratio ga je Edo Murić sa 13 poena.

Bosna se nalazi na trećem mestu Grupe B ABA lige sa skorom 4-3, dok je Ilirija na sedmoj poziciji sa skorom 2-5.

U nastavku takmičenja Bosna dočekuje Crvenu zvezdu, a Ilirija gostuje Cedevita Olimpiji.

