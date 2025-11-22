Slušaj vest

Košarkaši Kluža su savladali FMP u gostima sa 104:98, u okviru 8. kola ABA lige.

Utakmica je bila izjednačena do poslednjeg minuta, a onda je Dušan Miletić prvo pogodio trojku za vođstvo 101:98, a potom sa penala presudio FMP-u.

FMP - Dubai, ABA liga Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Kod FMP-a se istakao Filip Barna sa 24 poena, tri skoka i šest asistencija, pratili su ga Dušan Radosavljević sa 19, Lazar Stefanović sa 16 i Filip Rebrača sa 11 poena.

Kluž se nalazi na drugom mestu Grupe A ABA lige sa pet pobeda i dva poraza, dok je FMP na petoj poziciji sa skorom 3-4.

