Rodni Rodžers je od 2008. godine bio paralizovan nakon što je doživeo saobraćajnu nesreću.

Rodžers je igrao za Denver Nagetse, Los Anđeles Kliperse, Finiks Sanse, Boston Seltikse, Nju Džerzi Netse, Nju Orleans Hornetse i Filadelfija Seventisikserse.

Dok je 2000. godine nosio dres Finiks Sansa bio je proglašen za najboljeg šestog igrača sezone.Bio je deo NCAA tima koji je 1992. godine pobedio Drim Tim pred Olimpijske igre u Barseloni koje su Amerikanci osvojili bez problema.

U dresu Denver Nagetsa je ispisao istoriju 1994. godine i za devet sekundi ubacio tri trojke, odnosno devet poena.

Umro je u svom domu okružen porodicom.