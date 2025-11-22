Slušaj vest

Luka Vildoza i Milica Tasić na društvenim mrežama saopštili su na društvenim mrežama da će uskoro postati roditelji, a tom prilikom su otkrili i pol bebe.

"Mama i tata jedva čekaju da te upoznaju", napisali su ispod objave u kojoj su otkrili da će njihova porodica uskoro biti bogatija za jedog dečaka.

Milica Tasić i Luka Vildoza Foto: PrintscreenInstagram/milicatasic12, Printscreen/Instagram/bab, Screenshot

Ne propustiteKošarkaPODNETA TUŽBA PROTIV VILDOZE I MILICE! Argentinac i Srpkinja upadaju u ozbiljne probleme zbog fizičkog napada na doktorku
Luka Vildoza i Milica Tasić
KošarkaKATASTROFA DUŠKA IVANOVIĆA I LUKE VILDOZE! Ono što ih je snašlo je bruka kakva se ne pamti!
Vildoza i Ivanović iz perioda u Crvenoj zvezdi
KošarkaISPOVEST DOKTORKE KOJU SU NAPALI LUKA VILDOZA I MILICA TASIĆ: "Vrištala sam, hvatali su me za vrat i čupali"
asd.jpg
KošarkaEVO KAKO JE IZGLEDALA MILICA VILDOZA U TRENUTKU HAPŠENJA! Jedan detalj posebno privlači pažnju, srpska odbojkašica nije ni slutila da će završiti u pritvoru!
milica-tasic-2.jpg

Luka Vildoza posle poraza od Partizana Izvor: Kurir televizija