Milica Tasić i Luka Vildoza uskoro postaju mama i tata.
STIŽU RODE: Milica Tasić i Luka Vildoza saopštili predivne vesti - evo kog je pola beba
Luka Vildoza i Milica Tasić na društvenim mrežama saopštili su na društvenim mrežama da će uskoro postati roditelji, a tom prilikom su otkrili i pol bebe.
"Mama i tata jedva čekaju da te upoznaju", napisali su ispod objave u kojoj su otkrili da će njihova porodica uskoro biti bogatija za jedog dečaka.
Milica Tasić i Luka Vildoza Foto: PrintscreenInstagram/milicatasic12, Printscreen/Instagram/bab, Screenshot
