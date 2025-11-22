Bogdanović i Harden - saigrači u Klipersima

Los Anđeles Klipersi savladali su Šarlot Hornetse rezultatom 131:116, a briljantnu partiju imao je Džejms Harden.

Sakupio je čak 55 poena, a uz to je dodao i sedam asistencija.

Ispratili su ga Ivica Zubac sa 18 poena, 8 skokova i 6 asistencija, kao i Bruk Lopez i Kobi Senders sa po 11 poena i niko više nije bio dvocifren.

U redovima Šarlota, videli smo 26 poena Kona Knupela, 21 Brendona Milera, 19 Majlsa Bridžisa i 18 poena uz 7 asistencija Lamela Bola.

