BOGDAN POVREĐEN, HARDEN BROJAO DO 55: Klipersi razbili Šarlot!
Los Anđeles Klipersi savladali su Šarlot Hornetse rezultatom 131:116, a briljantnu partiju imao je Džejms Harden.
Sakupio je čak 55 poena, a uz to je dodao i sedam asistencija.
Ispratili su ga Ivica Zubac sa 18 poena, 8 skokova i 6 asistencija, kao i Bruk Lopez i Kobi Senders sa po 11 poena i niko više nije bio dvocifren.
U redovima Šarlota, videli smo 26 poena Kona Knupela, 21 Brendona Milera, 19 Majlsa Bridžisa i 18 poena uz 7 asistencija Lamela Bola.
