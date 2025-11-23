Slušaj vest

Nagetsi su vodili tokom celog dela utakmice, ali se u poslednjim minutima sve promenilo...

Srpski košarkaš Nikola Jokić je odigrao još jednu maestralnu utakmicu koju je završio sa čak 44 poena, 13 skokova i sedam asistencija.

Ipak, to nije bilo dovoljno da Denver dođe do trijumfa.

Jokić je u poslednjoj deonici, u koju je ušao sa 24 poena delovao nezaustavljivo. Ipak, Rasel Vestbruk je odigrao možda najbolju utakmicu u sezoni, ubacio je 15 poena u poslednjoj četvrtini i praktično izbrisao sav Jokićev impresivan učinak.

Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U poslednjim trenucima utakmice i slobodna bacanja su išla na ruku Sakramentu, a Demar Derozan je hladnokrvno pretvarao te prilike u poene. Tako je ekipa rutinski privela meč kraju i potpuno zasluženo stigla do trijumfa.

Džamal Marej je ubacio 23 poena i devet asistencija, Kem Džonson se istakao u poraženoj ekipi sa 20 poena.

Vestbruk je bio najefikasniji u pobedničkoj ekipi sa 21 poenom, 11 asistencija i šest uhvaćnih lopti, 21 je dodao i Denis Šreder, dok su Kigan Marej i Demar Derozan ubacili 19, odnosno 17 poena.

