Slušaj vest

Nagetsi su vodili tokom celog dela utakmice, ali se u poslednjim minutima sve promenilo...

Srpski košarkaš Nikola Jokić je odigrao još jednu maestralnu utakmicu koju je završio sa čak 44 poena, 13 skokova i sedam asistencija.

Ipak, to nije bilo dovoljno da Denver dođe do trijumfa.

Jokić je u poslednjoj deonici, u koju je ušao sa 24 poena delovao nezaustavljivo. Ipak, Rasel Vestbruk je odigrao možda najbolju utakmicu u sezoni, ubacio je 15 poena u poslednjoj četvrtini i praktično izbrisao sav Jokićev impresivan učinak.

1/6 Vidi galeriju Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U poslednjim trenucima utakmice i slobodna bacanja su išla na ruku Sakramentu, a Demar Derozan je hladnokrvno pretvarao te prilike u poene. Tako je ekipa rutinski privela meč kraju i potpuno zasluženo stigla do trijumfa.

Džamal Marej je ubacio 23 poena i devet asistencija, Kem Džonson se istakao u poraženoj ekipi sa 20 poena.