Nikola Jokić je ponovo imao veče za pamćenje, dominira tokom celog novembra, pa tako ni prethodna utakmica nije bila izuzetak.

Ipak, ni njegov sjajan učinak nije bio dovoljan da Denver izbegne poraz. Nagetsi su u odbrani praktično “pukli” i na svom terenu izgubili od Sakramenta sa 128:123.

Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iako je rezultat razočarao, navijači mogu da pronađu utehu u činjenici da je Jokić još jednom ušao u istoriju NBA lige, što je kod njega već postala nedeljna rutina. Postao je najuspešniji centar u poslednjih 55 godina po broju mečeva u kojima je zabeležio najmanje 40 poena, 10 skokova i 5 asistencija.

Drugim rečima, statistika koju su nekada centri dostizali možda jednom u karijeri, Jokiću je postala gotovo uobičajena pojava.

