Neočekivan poraz Denvera...
Košarka
JOKIĆ BRILJIRAO, ALI UZALUD! Pogledajte foto galeriju sa utakmice Denvera i Sakramenta!
Nikola Jokić je ponovo imao veče za pamćenje, dominira tokom celog novembra, pa tako ni prethodna utakmica nije bila izuzetak.
Ipak, ni njegov sjajan učinak nije bio dovoljan da Denver izbegne poraz. Nagetsi su u odbrani praktično “pukli” i na svom terenu izgubili od Sakramenta sa 128:123.
Pogledajte foto galeriju sa ove utakmice:
Nikola Jokić protiv Sakramenta Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
