JOKIĆ PRED AMERIMA NA SRPSKOM JEZIKU PRIČAO O REPREZENTACIJI! Pojavio se na konferenciji, pa odgovorio na pitanje koje zanima sve! VIDEO
Srpski košarkaš Nikola Jokić je odigrao još jednu maestralnu utakmicu koju je završio sa čak 44 poena, 13 skokova i sedam asistencija.
Nakon utakmice, Jokić je na konferenciji za medije izneo razloge poraza.
- Ovo je bila teška utakmica za nas, bili smo nekako spori. Oni su dodali gas u trečoj četvrtini. Izgledal ismo kao da nam je sve teško. Oni su dobro napadali, radili ono u čemu smo obično mi dobri kada branimo - rekao je srpski košarkaš, pa dodao:
- Davao sam sve od sebe da pobedimo. Oni su postigli neke teške koševe, zato su pobedili. Mislim da 12-4 nije prava slika. Nismo toliko dobri. Moramo da budemo bolji ukoliko želimo da uradimo nešto veliko. Čak i kada napraviš grešku, moraš da je ispraviš. Moramo da budemo samouvereni prilikom šuteva. Ono što znam je da defintivno možemo da budemo bolji.
Govorio je Jokić o tome koliko igranje za reprezentaciju pomaže pred start sezone.
- Svi i pre mene ljudi koji su igrali za reprezentaciju govoroli su da je to sjajna priprema za sezonu, i takmičarsku formu. Verovatno je pomoglo. I kada smo osvojili titulu pre dve-tri godine, imao sam leto sa reprezentacijom. Mislim da pomogne - kazao je Nikola.
Iako je rezultat razočarao, navijači mogu da pronađu utehu u činjenici da je Jokić još jednom ušao u istoriju NBA lige, što je kod njega već postala nedeljna rutina. Postao je najuspešniji centar u poslednjih 55 godina po broju mečeva u kojima je zabeležio najmanje 40 poena, 10 skokova i 5 asistencija.
Drugim rečima, statistika koju su nekada centri dostizali možda jednom u karijeri, Jokiću je postala gotovo uobičajena pojava.