Srpski košarkaš Nikola Jokić je odigrao još jednu maestralnu utakmicu koju je završio sa čak 44 poena, 13 skokova i sedam asistencija.

Nakon utakmice, Jokić je na konferenciji za medije izneo razloge poraza.

- Ovo je bila teška utakmica za nas, bili smo nekako spori. Oni su dodali gas u trečoj četvrtini. Izgledal ismo kao da nam je sve teško. Oni su dobro napadali, radili ono u čemu smo obično mi dobri kada branimo - rekao je srpski košarkaš, pa dodao:

- Davao sam sve od sebe da pobedimo. Oni su postigli neke teške koševe, zato su pobedili. Mislim da 12-4 nije prava slika. Nismo toliko dobri. Moramo da budemo bolji ukoliko želimo da uradimo nešto veliko. Čak i kada napraviš grešku, moraš da je ispraviš. Moramo da budemo samouvereni prilikom šuteva. Ono što znam je da defintivno možemo da budemo bolji.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Sakramenta Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Govorio je Jokić o tome koliko igranje za reprezentaciju pomaže pred start sezone.

- Svi i pre mene ljudi koji su igrali za reprezentaciju govoroli su da je to sjajna priprema za sezonu, i takmičarsku formu. Verovatno je pomoglo. I kada smo osvojili titulu pre dve-tri godine, imao sam leto sa reprezentacijom. Mislim da pomogne - kazao je Nikola.

Iako je rezultat razočarao, navijači mogu da pronađu utehu u činjenici da je Jokić još jednom ušao u istoriju NBA lige, što je kod njega već postala nedeljna rutina. Postao je najuspešniji centar u poslednjih 55 godina po broju mečeva u kojima je zabeležio najmanje 40 poena, 10 skokova i 5 asistencija.