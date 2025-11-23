Slušaj vest

U poslednje vreme, Nikola Jokić sve češće i češće lomi obruče u NBA ligi, iako to nije specifično za njega.

Tako je u noći za nama, u porazu njegovog Denvera od Sakramenta izveo još jedno fantastično zakucavanje.

Nikola Jokić protiv Sakramenta Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Krajem druge deonice srpski as je sjajnom fintom prevario Drua Jubanksa, pa protutnjao ka protivničkom obruču i snažno zakucao loptu kroz njega, što je oduševilo komentatora koji je prokometarisao: I evo ga opet, zovite ga na takmičenje u zakucavanju.

Pogledajte zakucavanje Nikole Jokića:

Nikola Jokić o reprezentaciji Srbije Izvor: YouTube/DNVR Sports