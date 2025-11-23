Slušaj vest

Večeras, samo dva dana nakon evroligaškog duela sa Fenerbahčeom, košarkaši Partizana će ugostiti ekipu SC Derbija u okviru regionalnog takmičenja.

Pred današnju utakmicu košarkaš Partizana Sterling Braun je istakao šta je važno da igrači Parnog valjka urade večeras.

"Jutros smo imali trening i pripremali ključne stvari za sutrašnju utakmicu. Ono što je važno jeste da moramo da budemo agresivni i da određene taktičke stvari poboljšamo u svojoj igri. Potrebno je i da se odmorimo i da učimo iz prethodne utakmice", zaključio je Braun.

Sterling Braun Foto: Starsport

U prethodno odigranoj utakmici ABA lige, Partizan je upisao poraz od Dubaija (82:70), dok je tim iz Podgorice izgubio od Kluža rezultatom 82:95.

Ne propustiteKošarka"TEŠKO JE BEZ KARLIKA - TRUDIMO SE DA TO REŠIMO" Sterling Braun o velikom problemu crno-belih: Ne smemo dozvoliti da bilo šta poremeti našu hemiju!
Sterling Braun
KošarkaBIVŠI TRIO IZ DALAS MAVERIKSA U PARTIZANU: Stvara se baš moćan crno-beli tim za narednu sezonu!
PARTIZAN-BUDUCNOST_87.JPG
KošarkaVELIKO POJAČANJE: Bivši saigrač Sterlinga Brauna u Partizanu, novi-stari tandem je spreman!
PARTIZAN-ZVEZDA_73.JPG
KošarkaOVO JE POTPUNI HIT! STERLING BRAUN DOBRO POZNAJE NOVO POJAČANJE PARTIZANA: Džabari Parker i Janis Adetokumbo mu priredili "nezaboravno" iznenađenje!
partizan-barcelona-106595.JPG

Sterling Braun izjava posle Barselone Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić