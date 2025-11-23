Utakmica je na programu od 20 časova u Beogradskoj areni
Košarka
STERLING BRAUN OTKRIO ŠTA CRNO-BELI MORAJU DA URADE VEČERAS U ARENI... Najavio je meč sa Studentskim centrom, ovo će biti veoma važno!
Slušaj vest
Večeras, samo dva dana nakon evroligaškog duela sa Fenerbahčeom, košarkaši Partizana će ugostiti ekipu SC Derbija u okviru regionalnog takmičenja.
Pred današnju utakmicu košarkaš Partizana Sterling Braun je istakao šta je važno da igrači Parnog valjka urade večeras.
"Jutros smo imali trening i pripremali ključne stvari za sutrašnju utakmicu. Ono što je važno jeste da moramo da budemo agresivni i da određene taktičke stvari poboljšamo u svojoj igri. Potrebno je i da se odmorimo i da učimo iz prethodne utakmice", zaključio je Braun.
Sterling Braun Foto: Starsport
Vidi galeriju
U prethodno odigranoj utakmici ABA lige, Partizan je upisao poraz od Dubaija (82:70), dok je tim iz Podgorice izgubio od Kluža rezultatom 82:95.
Reaguj
Komentariši