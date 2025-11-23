Slušaj vest

Košarkaši Mege poraženi su na svom terenu od Budućnosti iz Podgorice rezultatom 98:65 (19:16, 32:18, 21:10, 26:21) u meču osmog kola grupe B ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Mege bio je Bogoljub Marković sa 18 poena i devet skokova. Asim Đulović je postigao 14 poena, dok je Savo Drezgić ubacio 11.

U redovima Budućnosti istakao se Oleksandar Kovliar sa 14 poena. Nikola Tanasković je postigao 13 poena, a Rašid Sulajmon, Jogi Ferel i Skajlar Mejs po 12.

Samo na početku mča Mega je bila ravnopravan rival, čak je i vodila tokom većeg dela prve četvrtine, ali je Budućnost posle 10 minuta imala prednost 19:16.

Od tada na parketu postoji samo gostujući tim. Ekipa iz Podgorice je zatim od druge deonice bila ubedljiva pa je na poluvremenu vodila 51:34.

Crnogorski prvak je u nastavku meča sigurnom igrom zadržao veliku prednost za novu pobedu u takmičenju.

Budućnost se nalazi na prvom mestu na tabeli grupe B sa šest pobeda i dva poraza, dok je Mega na osmoj poziciji sa učinkom 2-5.