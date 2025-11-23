BEČ - CRVENA ZVEZDA: Nerešeno posle prvog poluvremena
Košarkaši Crvene zvezde od 18 časova u okviru 8. kola grupe B ABA lige gostuju Beču.
2. ČETVRTINA
Crveno-beli sa četiri poena viška ulaze u drugu četvrtinu (18:22).
Beč je u seriji, Glas pogađa prvu trojku na utakmici i domaćin vodi - 23:22. Ukupno je serija 7:0.
Posle tajm-auta Obradovića serija trojki Zvezde, vode gosti - 27:31 u 14. minutu.
Revija trojki na obe strane, pet vezanih poena domaće ekipe - 37:38 u 17. minutu.
Ponovo serija domaćina 7:0 i tajm-aut Obradovića pri rezultatu 39:38.
Moneke je dobio tehničku zbog prigovora.
Teška utakmica u Beču, nerešeno je posle 20 minuta - 46:46.
1. ČETVRTINA
Zvezda je počela utakmicu sa petorkom Miler-Mekintajer, Miljenović, Kalinić, Moneke i Motiejunas.
Odličan start crveno-belih. Svih pet igrača startera su se upisali u strelce, pa su gosti poveli 6:10 u 5. minutu.
Moneke i Plavšić donose Zvezdi plus sedam u 6. minutu - 8:15.
Plavšić u kontri stiže do svog petog poena - 10:18 u 8. minutu.
Pala je Zvezda u finišu prve četvrtine, domaćin je sa tri kontre uspeo da smanji na 18:22, što je i konačan rezultat posle deset minuta igre.
Zanimljivo je da nijedna ekipa nije postigla trojku do sada. Zvezda ima 0/6, a Beč 0/8.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
BEČ - CRVENA ZVEZDA
Sudije: Igor Dragojević, Denis Hadžić, Mario Majkić
BEČ: Boum, Hanter, Glas, Runjić, Mladenov, Jarumbauskas, Goranović, Stazić, Stojanović, Mahalbašić, Koton, Bajo. Trener: Majk Kofin
CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Grejem, Batler, Kalinić, Dobrić, Motiejunas, Nvora, Odželeje, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović