Svi događaji
Od najnovijeg
18:23

2. ČETVRTINA

Crveno-beli sa četiri poena viška ulaze u drugu četvrtinu (18:22).

Beč je u seriji, Glas pogađa prvu trojku na utakmici i domaćin vodi - 23:22. Ukupno je serija 7:0.

Posle tajm-auta Obradovića serija trojki Zvezde, vode gosti - 27:31 u 14. minutu.

Revija trojki na obe strane, pet vezanih poena domaće ekipe - 37:38 u 17. minutu. 

Ponovo serija domaćina 7:0 i tajm-aut Obradovića pri rezultatu 39:38

Moneke je dobio tehničku zbog prigovora.

Teška utakmica u Beču, nerešeno je posle 20 minuta - 46:46

18:08

1. ČETVRTINA

Zvezda je počela utakmicu sa petorkom Miler-Mekintajer, Miljenović, Kalinić, Moneke i Motiejunas.

Odličan start crveno-belih. Svih pet igrača startera su se upisali u strelce, pa su gosti poveli 6:10 u 5. minutu.

Moneke i Plavšić donose Zvezdi plus sedam u 6. minutu - 8:15.

Plavšić u kontri stiže do svog petog poena - 10:18 u 8. minutu. 

Pala je Zvezda u finišu prve četvrtine, domaćin je sa tri kontre uspeo da smanji na 18:22, što je i konačan rezultat posle deset minuta igre.

Zanimljivo je da nijedna ekipa nije postigla trojku do sada. Zvezda ima 0/6, a Beč 0/8.

16:09

Tabela



Standings provided by Sofascore

16:02

Sastavi

BEČ - CRVENA ZVEZDA

Sudije: Igor Dragojević, Denis Hadžić, Mario Majkić

BEČ: Boum, Hanter, Glas, Runjić, Mladenov, Jarumbauskas, Goranović, Stazić, Stojanović, Mahalbašić, Koton, Bajo. Trener: Majk Kofin

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Grejem, Batler, Kalinić, Dobrić, Motiejunas, Nvora, Odželeje, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović