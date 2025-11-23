Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa uspešno su prebrodili prepreku u osmom kolu grčkog šampionata protiv jednog od najvećih rivala, ekipe PAOK-a i to u Solunu - 91:82.

Nisu mogli domaći da urade ništa više sem da ublaže veoma ubedljiv poraz, a Olimpijakos se tako radovao pobedi pred put u Beograd na meč sa Crvenom zvezdom u sredu u Beogradskoj areni.

Najefikasniji u redovima Olimpijakosa bio je Sejben Li sa 24 poena i šest asistencija, dok je Saša Vezenkov postigao 16 poena uz šest skokova. Naš Nikola Milutinov je meč završio sa četiri poena, pet skokova i dve asistencije.

Na drugoj strani, za PAOK se istakao Kelin Džekson sa 18 poena, kao i Klivlend Melvin sa 13 poena i šest skokova.

