Trener Partizana Željko Obradović napravio promene.
mora tako
ŽELJKO OBRADOVIĆ PRECRTAO DVEJNA VAŠINGTONA: Povratak lidera i vođe!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana od 20.00 dočekuju Studentski centar u okviru ABA lige.
Trener Partizana Željko Obradović odlučio je da za ovaj meč precrta Dvejna Vašingtona sa namerom da odmori beka pred gostovanje Panatinaikosu u utorak.
Dvejn Vašington Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, @starsport, Starsport
Vidi galeriju
Pritom, u tim Partizana se konačno vraćaju Džabari Parker, projektovani lider crno-belih kao i kapiten i vođa - Vanja Marinković.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši