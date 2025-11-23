Slušaj vest

Košarkaši Partizana od 20.00 dočekuju Studentski centar u okviru ABA lige.

Trener Partizana Željko Obradović odlučio je da za ovaj meč precrta Dvejna Vašingtona sa namerom da odmori beka pred gostovanje Panatinaikosu u utorak.

Dvejn Vašington Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, @starsport, Starsport

Pritom, u tim Partizana se konačno vraćaju Džabari Parker, projektovani lider crno-belih kao i kapiten i vođa - Vanja Marinković.

Ne propustiteFudbalNJEGOVA SMRT JE POTRESLA SRBIJU: Odlazak na utakmicu završio se tragedijom
marko-ivkovic.jpg
FudbalKARAMBOL I HAOS POSLE NOVOG PORAZA CRVENE ZVEZDE: Ovako nešto se dugo nije dogodilo u Superligi Srbije!
FK Crvena zvezda
FudbalOSTAVKA? Navijači Crvene zvezde besni, dozivaju legendu srpskog fudbala na klupu!
Vladan Milojević napušta Crvenu zvezdu?
FudbalTEŠKO MU JE OVO PALO: Prve reči Vladana Milojevića posle poraza od Javora: "Ne znam da li je zasluženo"!
Vladan Milojević

BONUS VIDEO:

Partizan Fenerbahče Arena Izvor: Kurir