Košarkaši Spartaka poraženi su večeras na svom terenu u Subotici od Cedevita Olimpije 84:87 (25:29, 20:20, 12:17, 27:21), u osmom kolu Grupe B regionalne ABA lige.

Najbolji kod Spartaka bio je Olivijer Hanan sa 34 poena i pet skokova.

Goste iz Ljubljane do pobede su predvodili Umodža Gibson sa 19 i Devejn Stjuart i Nikolaos Čugkaz sa po 17 poena.

Spartak je treći sa četiri pobede i tri poraza, a Cedevita Olimpija je na drugom mestu sa šest pobeda i jednim porazom.

U narednom kolu, Spartak će dočekati Megu, dok će Cedevita Olimpija ugostiti Iliriju.

