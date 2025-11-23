Slušaj vest

Osmo kolo prvenstva Izraela donelo je duel Makabija iz Tel Aviva i Hapoel Holona.

Duel izaziva dosta pažnje, pogotovo jer su navijači Makabija željni dobrih utakmica u svojoj areni.

Poznato je da Makabi zbog rata u Gazi već duže vreme utakmice u Evroligi kao domaćin igra u Beogradu.

Pakleni ritam utakmica i česta putovanja, svakako ostavljaju traga na timu.

Avi Even, sportski direktor Makabija, uoči utakmice je o ovim temama govorio ekskluzivno za Kurir.

- Svaka utakmica u ligi je teška, posebno kada igrate Evroligu, naročito kada igrate u petak, pa se vratite kući u subotu i igrate u nedelju. Očekuje nas teška utakmica, ali Makabi će pobediti.