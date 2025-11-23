Slušaj vest

Prethodni period bio je prilično turbulentan kada je u pitanju Džabari Parker.

Najveće pojačanje Partizana još uvek nije opravdao ni delić svog kvaliteta, pa nije čudo da su se pojavili i zvižduci navijača.

U međuvremenu je Parker hitno otputovao u Ameriku zbog smrtnog slučaja u porodici, a zatim misteriozno izostao iz tima za meč protiv Fenerbahčea. Ispostavilo se kasnije da je u pitanju povreda primicača.

Parker se našao u timu za meč protiv Studentskog centra.

A šta misle o njemu, navijači su pokazali u trenutku kada je Amerikanac ušao u igru. Pozdravili su ga aplauzima i ovacijama, i jasno stavili do znanja da mu pružaju podršku.