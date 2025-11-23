Slušaj vest

Muška seniorska reprezentacija Srbije okupila se na početku novembarskog FIBA kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojša Čović i potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić dočekali su selektora Dušana Alimpijevića, njegov stručni štab i reprezentativce u hotelu Kraun Plaza.

Selektor Alimpijević i njegovi izabranici obratiće se medijima na otvorenom treningu koji je zakazan za ponedeljak, 24. novembar.

Naš nacionalni tim dočekuje selekciju Švajcarske u četvrtak 27. novembra od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić, dok tri dana kasnije gostuje reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.

Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.