Košarkaši Partizana na krilima Džabarija Parkera savladali su su u osmom kolu ABA lige Studentski centar rezultatom 94:72.

Džabari je konačno zaigrao u svom maniru! Šutirao je 6 od 7 za tri i energijom podsetio na onoog pravog Parkera. Sakupio je ukupno 28 poena.

Partizan - Studentski centar, ABA liga Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Posle meča je rekao:

- Super je. Cenim to, ali na kraju dana moram da pokažem šta znam to je važno da dam sve od sebe, mimo aplauza koje dobijam. Nemojte se zanositi ovom igrom, očekujem još više od sebe - gradim to. Sve se svodi na vežbu i ponavljanje. 

Zašto nije igrao protiv Fenera?

- Osetio sam bol, sada se osećam super - 100 odsto spreman - rekao je Džabari posle meča.

