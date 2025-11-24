Džabari je konačno zaigrao u svom maniru! Šutirao je 6 od 7 za tri i energijom podsetio na onoog pravog Parkera. Sakupio je ukupno 28 poena.

- Super je. Cenim to, ali na kraju dana moram da pokažem šta znam to je važno da dam sve od sebe, mimo aplauza koje dobijam. Nemojte se zanositi ovom igrom, očekujem još više od sebe - gradim to. Sve se svodi na vežbu i ponavljanje.