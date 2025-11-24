Slušaj vest

Zbog istegnuća ligamenata zadnje lože na desnoj nozi, iskusni Eron Gordon pauziraće od četiri do šest nedelja, otkrili su Denver Nagetsi.

Jedan od najboljih igrača Denvera ove sezone povredio se na utakmici protiv Hjuston Roketsa. Posle svega tri minuta igre požalio se na oštar bol u predelu zadnje lože, izašao je sa terena i više se nije vraćao.

1/8 Vidi galeriju Nikola Jokić i Eron Gordon Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia, Dustin Bradford / Getty images / Profimedia, Screenshot

Nakon detaljnih pregleda ispostavilo se da je povreda ozbiljnije prirode i ga minimum mesec dana nećemo gledati na terenu.

Ovo je izuzetno ozbiljan udarac za Denver, pošto je Gordon posle Nikole Jokića bio najkonstantniji igrač Nagetsa ove sezone. Prosečno je beležio 18.8 poena i 5.9 skokova po meču uz sjajnih 44.4 odsto šuta za tri poena.

