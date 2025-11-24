Slušaj vest

Toronto Reptorsi, ekipa koju sa klupe predvodi srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković, najprijatnije je iznenađenje ove sezone u NBA ligi.

Startovali su sa skorom 1-4, a onda su ušli u neverovatnu seriju - u poslednjih 12 mečeva zabeležili su čak 11 trijumfa i trenutno su drugi na Istoku sa skorom 12-5.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prethodne noći savladali su ekipu Bruklin Netsa rezultatom 119:109.

Najzaslužniji za trijumf bili su Skot Barns sa 17 postignutih poena i Er Džej Beret sa 16.

U poraženoj ekipi najefikasniji je bio Tajris Martin sa 26 poena, dok je bivši saigrač Nikole Jokića Majkl Porter Junior meč završio sa 25 poena.

Naredni meč Reptorsi će igrati na svom terenu protiv ekipe Klivlenda.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Bruklin - Toronto.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaOZBILJAN UDARAC ZA JOKIĆA I EKIPU! Nagetsi potvrdili lošu vest - Gordona čeka duža pauza!
Nikola Jokić i Eron Gordon
KošarkaJOKIĆ PONOVO POLOMIO OBRUČ... JOŠ JEDNO BRUTALNO ZAKUCAVANJE SRBINA! Komentator ostao u šoku, njegov komentar je urnebesan! VIDEO
Screenshot 2025-11-23 100441.jpg
KošarkaVUČEVIĆ STAO ISPRED KAMERE, PA POBESNEO NA SAIGRAČE! Nisu mu dozvolili da odgovori na pitanje, on se okrenuo ka njima i... O njegovoj reakciji svi bruje! VIDEO
Screenshot 2025-11-23 093627.jpg
KošarkaSRAMOTA! JOKIĆ GA HVALIO PRE NEKI DAN, A ON SAD RAZBESNEO PLANETU OČAJNIČKIM POTEZOM! Svi se pitaju da li je moguće da je ovo uradio... VIDEO
Screenshot 2025-11-23 080509.jpg

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA