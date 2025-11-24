TIM SRPSKOG TRENERA JE APSOLUTNI HIT NBA LIGE! Od ekipe koju niko nije shvatao ozbiljno Darko je napravio neviđenu silu! Reptorsi ruše sve pred sobom!
Toronto Reptorsi, ekipa koju sa klupe predvodi srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković, najprijatnije je iznenađenje ove sezone u NBA ligi.
Startovali su sa skorom 1-4, a onda su ušli u neverovatnu seriju - u poslednjih 12 mečeva zabeležili su čak 11 trijumfa i trenutno su drugi na Istoku sa skorom 12-5.
Prethodne noći savladali su ekipu Bruklin Netsa rezultatom 119:109.
Najzaslužniji za trijumf bili su Skot Barns sa 17 postignutih poena i Er Džej Beret sa 16.
U poraženoj ekipi najefikasniji je bio Tajris Martin sa 26 poena, dok je bivši saigrač Nikole Jokića Majkl Porter Junior meč završio sa 25 poena.
Naredni meč Reptorsi će igrati na svom terenu protiv ekipe Klivlenda.
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Bruklin - Toronto.
Kurir sport