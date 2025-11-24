Slušaj vest

Na krilima magičnog Luke Dončića Lejkersi su ostvarili treći uzastopni trijumf i izjednačili se sa Denverom po broju pobeda (12-4).

Tim iz LA na gostovanju je savladao Jutu Džez rezultatom 108:106, a Luka je meč završio sa 33 poena, uz 11 skokova, osam asistencija i tri ukradene lopte.

Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dončić je ispisao i nove stranice istorije NBA lige, pošto je postao najbrži igrač ikada koji je u sezoni zabeležio 400+ poena i 100+ asistencija.

Imao je Luka i sjajnu podršku saigrača na ovom meču. Ostin Rivs ubacio je 22 poena uz 10 skokova i četiri asistencije, a odličnu partiju prikazao je i iskusni Lebron Džejms, kome je ovo bila prva utakmica na gostujućem terenu ove sezone.

Lebron je meč završio sa 17 poena, osam asistencija i šest skokova.

U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Kejonte Džordž sa 27 poena, dok je Lauri Markanen zabeležio 20 poena.

Lejkersi se nakon ovog trijumfa nalaze na deobi drugog mesta na tabeli sa Jokićevim Denver Nagetsima.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Luka Dončić priča srpski Izvor: Youtube/House of Highlights