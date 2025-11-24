Slušaj vest

Još jednu impresivnu partiju prikazao je maestralni Slovenac Luka Dončić.

Lejkersi su prethodne noći na gostovanju savladali Jutu Džez rezultatom 108:106, a apsolutni junak trijumfa bio je slovenački superstar.

Dončić je meč završio sa 33 postignuta poena, 11 skokova, osam asistencija i tri ukradene lopte.

Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Izveo je Luka i najatraktivniji potez večeri. Presekao je dodavanje iskusnog Kevina Lava, povukao kontru, a onda loptu provukao kroz noge nekadašnjeg NBA šampiona i namestio spektakularan "ali-up".

Komentator, koji je radio prenos ovog meča, nije mogao da dođe sebi nakon čudesnog poteza Slovenca.

"Ooo Luka, Luka Luka... Šoutajm Lejkersa" vikao je u prenosu uživo Amerikanac.

Pogledajte magičan potez koji je ekspresno postao hit na mrežama:

Kurir sport

