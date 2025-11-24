"OOO, LUKA, LUKA, LUKA - ŠOUTAJM" Dončić ponizio čuvenog Amerikanca: Ukrao mu loptu, pa provukao kroz noge! Komentator pao u trans! (VIDEO)
Još jednu impresivnu partiju prikazao je maestralni Slovenac Luka Dončić.
Lejkersi su prethodne noći na gostovanju savladali Jutu Džez rezultatom 108:106, a apsolutni junak trijumfa bio je slovenački superstar.
Dončić je meč završio sa 33 postignuta poena, 11 skokova, osam asistencija i tri ukradene lopte.
Izveo je Luka i najatraktivniji potez večeri. Presekao je dodavanje iskusnog Kevina Lava, povukao kontru, a onda loptu provukao kroz noge nekadašnjeg NBA šampiona i namestio spektakularan "ali-up".
Komentator, koji je radio prenos ovog meča, nije mogao da dođe sebi nakon čudesnog poteza Slovenca.
"Ooo Luka, Luka Luka... Šoutajm Lejkersa" vikao je u prenosu uživo Amerikanac.
Pogledajte magičan potez koji je ekspresno postao hit na mrežama:
Kurir sport