KLIPERSI BEZ BOGDANA DOŽIVELI KATASTROFU: Nije pomogla ni impresivna partija čuvenog Hrvata! (VIDEO)
Ekipa Klivlenda je na domaćem terenu bila bolja od Los Anđeles Klipersa sa 120:105.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Donovan Mičel sa 37 poena, a najbolje su ga pratili Evan Mobli sa 18 i Deandre Hanter sa 17 poena.
U ekipi Klipersa, za koju zbog povrede nije igrao Bogdan Bogdanović, istakao se hrvatski centar Ivica Zubac sa 33 poena i 18 skokova.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
