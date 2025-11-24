Slušaj vest

Ekipa Klivlenda je na domaćem terenu bila bolja od Los Anđeles Klipersa sa 120:105.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Donovan Mičel sa 37 poena, a najbolje su ga pratili Evan Mobli sa 18 i Deandre Hanter sa 17 poena.

U ekipi Klipersa, za koju zbog povrede nije igrao Bogdan Bogdanović, istakao se hrvatski centar Ivica Zubac sa 33 poena i 18 skokova.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

