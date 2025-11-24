Slušaj vest

Subotičani su kao domaćini u 8. kolu ABA lige izgubili od Cedevita Olimpije rezultatom 87:84.

Bio je to treći uzastopni, a ujedno i treći uzastopni poraz Spartaka u ABA ligi.

Jovanović je nakon utakmice skrenuo pažnju na činjenicu da je tokom meča imao pet uspešnih čelendža.

- Čestitam rivalu, hvala i publici. Stvarno volim ABA ligu i dugo sam tu. Jednu stvar moram da naglasim. Ne znam da li to treba neko da zapiše, treba da uđem u anale – pogodio sam pet čelendža danas i ne znam da li to treba neko da analizira. Svetski rekord - rekao je trener Spartaka.

