Trener Spartaka Vlada Jovanović nije bio zadovoljan sudijama.
DA LI BI SRPKI TRENER TREBALO DA UĐE U ANALE?! Jovanović posle nesvakidašnje utakmice prozvao sudije u ABA ligi
Subotičani su kao domaćini u 8. kolu ABA lige izgubili od Cedevita Olimpije rezultatom 87:84.
Bio je to treći uzastopni, a ujedno i treći uzastopni poraz Spartaka u ABA ligi.
Jovanović je nakon utakmice skrenuo pažnju na činjenicu da je tokom meča imao pet uspešnih čelendža.
- Čestitam rivalu, hvala i publici. Stvarno volim ABA ligu i dugo sam tu. Jednu stvar moram da naglasim. Ne znam da li to treba neko da zapiše, treba da uđem u anale – pogodio sam pet čelendža danas i ne znam da li to treba neko da analizira. Svetski rekord - rekao je trener Spartaka.
