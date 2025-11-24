Slušaj vest

Italijanski košarkaš, koji vodi najtežu bitku svog života protiv leukemije i koji je početkom meseca izašao iz desetodnevne kome, dočekao je svoj 34. rođendan okružen najmilijima.

Nakon što je ranije pobedio rak testisa, Polonara i u ovoj borbi pokazuje istu hrabrost. Odmah po buđenju iz kome pušten je na kućno lečenje, gde uz podršku porodice nastavlja oporavak.

Njegov rođendanski osmeh, u zagrljaju supruge, obišao je svet i podsetio koliko je Polonara veliki borac, ne samo na terenu, već i van njega.

Lekari mu davali 10% šanse da preživi

Polonara je otkrio da je nedavno bio na ivici smrti.

Nakon uspešne transplantacije koštane srži njegov stanje se iznenada pogoršalo, pao je u komu i lekari su mu davali samo 10 odsto šansi da preživi.

"Kada su mu uklonili centralni venski kateter, pozlilo mu je. Onesvestio se. Stvorio se krvni ugrušak. Mozak mu je ostao bez kiseonika" otkrila je njegova supruga Erika.

"Rekli su mi da postoji 90 odsto šanse da ću umreti. Ne sećam se mnogo čega. Uglavnom je bilo kao da sam spavao. Bilo je teško. Dali su mi malo nade i ja sam čvrsto verovao", otkrio je Italijan koji je 10 proveo u komi.

Uspešno je prošao kroz najtežu fazu oporavka, ali je pred njim još dug put, a podrška u utakmici života stiže sa svih strana.