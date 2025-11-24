Slušaj vest

Posle meča Partizana u Atini u utorak od 20.15 protiv Panatinaikosa, Beograd će napustiti tri košarkaša...

Aleksej Pokuševski, Isak Bonga i Mika Murinen, našli su se na spisku reprezentacija za koje nastupaju u predstojećim kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine.

Murinen se ponovo našao na spisku selekcije Finske, dok će Bonga krenuti put Nemačke, a Pokuševski u selekciju Srbije pod vođstvom Dušana Alimpijevića.

Od dolaska u redove Partizana, Murinen je upisao šest nastupa u ABA ligi i prosečno provodio oko 13 minuta na terenu (3,8 poena i 3,3 skoka u proseku), dok je u Evroligi ulazio sa klupe na pet utakmica, ali nije još sakupio ni 10 minuta.

Bonga trenutno traži formu nakon sjajnog nastupa na Eurobasketu, dok je Pokuševski konačno krenuo uzlaznom putanjom ove sezone.

