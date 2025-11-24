Muči ga povreda...
Košarka
HRVATI U OZBILJNOM PROBLEMU! Odjavio ih bivši košarkaš Partizana - neće ga biti na početku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo!
Košarkaška reprezentacija Hrvatske suočila se s velikim problemom pred start kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, naturalizovani Amerikanac Džejlen Smit neće biti u sastavu.
Bivši plej Partizana obavestio je selektora Tomislava Mijatovića da zbog povrede nije u mogućnosti da nastupi u predstojećim duelima, čime je Hrvatska ostala bez jednog od svojih najpouzdanijih igrača.
Smit će propustiti susret protiv Kipra u Osijeku u petak, kao i gostovanje Izraelu u Rigi narednog ponedeljka.
Džejlen Smit Foto: Starsport
Na spisku Hrvatske za novembarski "prozor" se nalaze sledeći igrači:
Roko Badžim, Luka Božić, Danko Branković, Mateo Drežnjak, Goran Filipović, Mario Hezonja, Mate Kalajžića, Dominik Mavra, Toni Nakić, Roko Prkačin, Krešimir Radovčić, Michael Ružić i David Škara.
