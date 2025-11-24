Slušaj vest

Košarkaški savez Srbije održao je vanrednu sednicu Skupštine i, prema nezvaničnim informacijama Meridian sporta, usvojio novi statut uz dvotrećinsku većinu.

Usvajanjem novog statuta dosadašnji članovi Upravnog odbora prestali su da obavljaju funkcije. U narednih 15 dana biće zakazana nova Skupština, na kojoj će biti izabrani novi članovi UO.

Dušan Alimpijević - promocija novog selektora Foto: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj, Screenshot

Prema novom statutu, svi regioni će dobiti svog predstavnika u Upravnom odboru, a sve članove će birati i potvrđivati Skupština, a ne predsednik Saveza kao ranije.

Upravni odbor će imati 13 ljudi: sedam iz regionalnih saveza (Beograd, Vojvodina, Centralna, Zapadna, Istočna i Južna Srbija, kao i Raško–Kosovsko-metohijski region), četiri iz privrede, plus predsednika i potpredsednika. Za razliku od ranijeg sastava, ubuduće će postojati samo jedan potpredsednik, a ne četiri.

Ne propustiteKošarkaHITNA REAKCIJA KSS - SUSPENDOVAN UROŠ NIKOLIĆ! Košarkaški savez Srbije oglasio se saopštenjem zbog uhapšenog sudije!
184936261-4578740328808830-8414798832426475781-n.jpg
KošarkaZAKAZANO PRVO OBRAĆANJE NOVOG SELEKTORA! Evo kada će se Dušan Alimpijević javiti Srbiji
KošarkaOGLASIO SE KSS! Alimpijević je novi selektor Srbije! Otkriveno zbog čega je baš on nasledio Pešića
Dušan Alimpijević novi selektor Srbije
KošarkaKRAJ PEŠIĆEVE ERE, DUŠAN ALIMPIJEVIĆ JE NOVI SELEKTOR SRBIJE! Potpisuje trogodišnji ugovor, Orlovi će sa njim napadati nove uspehe!
partizanbursa167825.jpg

Prvo obraćanje Dušana Alimpijevića  Izvor: Mondo/Tijana Jevtić