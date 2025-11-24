Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije započela je pripreme za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027, a Orlovi su danas sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem odradili prvi trening.

U hali "Aleksandar Nikolić" treniralo je 17 igrača Srbije, a kapiten naše reprezentacije u odsustvu Bogdana Bogdanovića je Dušan Ristić.

1/7 Vidi galeriju Okupljanje košarkaške reprezentacije Srbije Foto: KSS

Nakon treninga, medijima se obratio Dušan Ristić:

- Osećam se sjajno. U jednoj sam drugoj ulozi. Selektor mi je dodelio traku, imam odgovornost da pomognem igračima da se adaptiraju na nacionalni tim, da vide šta je potrebno da se selekcija predstavlja na pravi način - rekao je Ristić.

Centar Srbije je pričao o razlici u radu Dušana Alimpijevića i Svetislava Pešića.

- Rano je da se priča. Ima naravno razlika, u tehnikama, trenerskom poslu, kod osnovnih pravila i šta trener zahteva od nas. Ne bih previše analizirao, osećamo ponos i privilegiju - rekao je kapiten Srbije, pa dodao:

- Ništa se nije promenilo mnogo, znamo da je pozvano dosta nekih novih igrača, biće potreban period adaptacije, clj je isti, idemo da pobedimo sve, imamo odgovornost, mislim da smo svi došli spremni da prihvate raziličite uloge, ja sam optimističan, atmosfera je odlična.

1/4 Vidi galeriju Dušan Ristić Foto: Starsport, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, naš nacionalni tim dočekuje selekciju Švajcarske u četvrtak 27. novembra od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić, dok tri dana kasnije gostuje reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.

Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.